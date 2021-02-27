ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

2 ans de garantie

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Conçu pour réconforter votre bébé au quotidien
  • Conçu pour réconforter votre bébé au quotidien
  • Conçu pour réconforter votre bébé au quotidien
  • Conçu pour réconforter votre bébé au quotidien
  • Conçu pour réconforter votre bébé au quotidien
  • Conçu pour réconforter votre bébé au quotidien

Arrêté

Philips AventSuces classiques

SCF182/13

4.5
| (129) Avis | 97% recommandent ce produit
Conçu pour réconforter votre bébé au quotidien
Aidez votre tout petit à trouver le réconfort dont il a besoin en tout temps grâce à la suce classique Philips Avent. Offert dans une variété de couleurs, notre tétine orthodontique souple s’adapte au développement bucco-dentaire de votre enfant.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Suce avec motifs d'animaux en couleur

Conçu pour réconforter votre bébé au quotidien

  • Pour un confort essentiel

  • 0-6 mois

  • Orthodontique

  • Paquet de 2

9 bébés sur 10 acceptent notre sucette*

9 bébés sur 10 acceptent notre sucette*

Les bébés savent ce qu'ils aiment ! Nous avons demandé aux mamans comment leurs bébés réagissent aux tétines Philips Avent, et 9 bébés sur 10 acceptent nos sucettes.*

Conçue pour un développement bucco-dentaire naturel

Conçue pour un développement bucco-dentaire naturel

La forme symétrique de notre téterelle en silicone souple respecte le développement du palais, des dents et des gencives de votre bébé.

Fabriqué au Royaume-Uni dans notre site primé

Fabriqué au Royaume-Uni dans notre site primé

Vous pouvez être sûr que le bien-être de votre bébé est entre de bonnes mains. Notre sucette a été fabriquée au Royaume-Uni dans notre site primé.*

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.5

sur 5

129

Avis

97%

recommandent ce produit

27/02/2021

France

France

Je recommande ses sucette

J ai essayer plusieur marque mais mon fils n acceptait aucune sucette mais celles ci il les a adopter du coup j en ai acheter plein :) je recommande se produit

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF170/18 Sucettes Transparentes - Lot de 2

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF170/18 Sucettes Transparentes - Lot de 2

30/04/2020

France

France

Mon fils adore

Mon fils a toujours eu ce type de tétine, quel que soit son âge. Il n'a jamais eu d'irritation ou autre, je ne peux que recommander ces sucettes dont le design est simple et épuré.

Pour

Forme, durée d'utilisation

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF170/18 Sucettes Transparentes - Lot de 2

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF170/18 Sucettes Transparentes - Lot de 2

13/09/2018

France

France

Tre bien

Mon bébé à accepter la sucette sans problème elle dort merci .

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF170/18 Sucettes Transparentes - Lot de 2

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF170/18 Sucettes Transparentes - Lot de 2

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.
Mentions légales

  1. Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2024 auprès de 8 139 utilisatrices de marques et produits de puériculture. 

  1. La marque de suces la plus populaire au monde

  2. Pour des questions d'hygiène, remplacez les sucettes après quatre semaines d'utilisation.

  3. Fabricant de l'année 2014

  4. Testé en ligne auprès de 100 mamans au Royaume-Uni, 2012

  5. Nos produits aident les mamans et les bébés à chaque étape de développement