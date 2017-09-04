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Arrêté
Le confort avec la circulation d'air
6-18 mois
Orthodontique
Lot de 2
Toutes les peaux ont besoin de respirer, en particulier celles des bébés. Les 6 aérations de notre collerette laissent passer plus d'air et limitent les irritations sur la peau de bébé.
La forme symétrique de notre téterelle en silicone souple respecte le développement du palais, des dents et des gencives de votre bébé.
Vous pouvez être sûr que le bien-être de votre bébé est entre de bonnes mains. Notre sucette a été fabriquée au Royaume-Uni dans notre site primé.*
4.6
sur 5
17
Avis
100%
recommandent ce produit
ClaireC
04/09/2017
France
Très pratique !
J'utilise des sucettes Philips Avent depuis la naissance de mon fils et je les trouve très pratique avec leur capuchon de protection inclus. Leur design est varié et plaira à tous les goûts. Ce modèle n'a pas de sens d'utilisation, ce qui est plus facile a manipuler et à remettre dans la bouche pour bébé.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF180/27 Sucettes aérées
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF180/27 Sucettes aérées
Luckystar77
09/11/2016
España
Ideal
A la peke le encantan estos chupetes.Y a mi también porque con su capuchón de plástico ,que impide que entren gérmenes ,lo hace 100% higiénico.Tienen un fantástico sistema de ventilación que hace que no se ahogue.Y como otros productos Avent su tetina tiene forma de pezón.Me gusta el hecho de que sea de silicona y su forma y tamaño són perfectos.Por último es muy fácil de limpiar.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF180/27 Chupetes ventilados
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF180/27 Chupetes ventilados
Grandparent1
19/04/2017
United Kingdom
Acheteur vérifié
Excellent product
[Employee of philipsglobal] My daughter in law loves these products not only for the natural development of her daughter growth on teeth and gums, she likes the transparent plates and they don't look too big for baby's mouth, she also loves the designs. Both Mother and baby are happy.
Cet avis concerne le produit SCF180/24 Freeflow soothers
Cet avis concerne le produit SCF180/24 Freeflow soothers
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2024 auprès de 8 139 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
N°1 mondial des sucettes
Pour des raisons d'hygiène, remplacez les sucettes au bout de 4 semaines d'utilisation
Notre gamme répond aux besoins des mamans et des bébés à chaque étape de développement
Fabricant de l'année 2014