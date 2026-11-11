Payez plus tard avec Klarna
2 ans de garantie
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 45 jours
Sucettes
Toutes les séries
Inscrivez-vous dès maintenant
Accès anticipé à nos soldes Black Friday
07
d
Jours
09
h
Heures
19
m
Minutes
26
s
Secondes
Unlock access
En stock chez Philips (82)
En stock chez Philips
En solde (1)
Prix
0.00 €
Note
Type de sucette
ultra air (43)
Soothie en forme de cœur (2)
Soothie ronde (2)
ultra start (6)
ultra-douce (31)
Age
0–6 months (30)
6–18 months (27)
0-2 mois (6)
18 months+ (19)
Avent SoothieSoothie
Avent Pacifierultra air
Avent Pacifierultra start
Avent Pacifierultra air day and night
Avent Pacifierultra-douce
Avent Pacifierultra start nuit
Avent Pacifierultra-douce nuit
Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité ! Qu'est-ce que cela signifie?