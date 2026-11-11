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Avent Soothie
Soothie

SCF099/26
  • Une conception en une seule pièce en silicone
  • 0 % BPA (bisphénol A)
  • Lot de 2
  • 0-6 mois
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Avent Pacifier
ultra air

SCF087/26
  • Laisse la peau de votre bébé respirer
  • 0 % BPA (bisphénol A)
  • Lot de 4, 80 % de matériaux d'origine végétale*
  • 6-18 mois
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Avent Pacifier
ultra start

SCF075/13
  • Conçue pour les nouveau-nés
  • 0 % BPA
  • Lot de 2, 80 % de matériaux d'origine végétale*
  • 0-2 mois
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ultra air day and night

SCF087/22
  • Laisse la peau de votre bébé respirer
  • 0 % BPA (bisphénol A)
  • Lot de 4, 80 % de matériaux d'origine végétale*
  • 0-6 mois
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Avent Pacifier
ultra start

SCF075/12
  • Conçue pour les nouveau-nés
  • 0 % BPA
  • Lot de 2, 80 % de matériaux d'origine végétale*
  • 0-2 mois
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Avent Pacifier
ultra air

SCF080/27
  • Laisse la peau de votre bébé respirer
  • 0 % BPA (bisphénol A)
  • Lot de 2, 80 % de matériaux d'origine végétale*
  • 6-18 mois
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Avent Pacifier
ultra air day and night

SCF087/09
  • Laisse la peau de votre bébé respirer
  • Orthodontique, 0 % BPA
  • Lot de 2, 80 % de matériaux d'origine végétale*
  • 0-6 mois
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Avent Pacifier
ultra-douce

SCF091/46
  • Pour les peaux sensibles
  • 0 % BPA (bisphénol A)
  • Lot de 2, 80 % de matériaux d'origine végétale*
  • 6-18 mois
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Avent Pacifier
ultra start nuit

SCF075/17
  • Pastille phosphorescente
  • 0 % BPA
  • Lot de 2, 80 % de matériaux d'origine végétale*
  • 0-2 mois
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Avent Pacifier
ultra air

SCF087/04
  • Laisse la peau de votre bébé respirer
  • 0 % BPA (bisphénol A)
  • Lot de 2, 80 % de matériaux d'origine végétale*
  • 0-6 mois
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Avent Soothie
Soothie

SCF099/27
  • Une conception en une seule pièce en silicone
  • 0 % BPA (bisphénol A)
  • Lot de 2
  • 0-6 mois
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Avent Pacifier
ultra-douce nuit

SCF094/05
  • Pastille phosphorescente
  • 0 % BPA (bisphénol A)
  • Lot de 2, 80 % de matériaux d'origine végétale*
  • 18 mois et + avec tétine ultra-ferme
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