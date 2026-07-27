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Arrêté
SCF176/20
0-3 mois
0 % BPA (bisphénol A)
La téterelle plate, souple et symétrique Philips Avent respecte le développement naturel du palais, des dents et des gencives de votre bébé, même si la sucette se retourne dans la bouche.
Sans goût ni odeur, la téterelle en silicone Philips Avent est facilement acceptée par votre bébé. Le silicone est lisse, transparent, facile à nettoyer et ne colle pas. La téterelle est résistante, durable et ne subit ni déformation, ni décoloration au fil du temps.
Assure l'hygiène des tétines stérilisées.
Notation globale
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2024 auprès de 8 139 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
Ne suspendez pas la sucette au cou de votre enfant en raison des risques de strangulation que cela comporte.
9 bébés sur 10 acceptent la sucette Philips Avent (test en ligne réalisé auprès de 100 mamans, Royaume-Uni 2012)