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Arrêté

Philips AventSucettes nuit

SCF176/20

Visible dans l'obscurité.
La téterelle plate, souple et symétrique Philips Avent respecte le développement naturel du palais, des dents et des gencives de bébé. Toutes les sucettes Philips Avent sont en silicone sans goût ni odeur. Les coloris peuvent varier.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Sucette avec anneau phosphorescent

Visible dans l'obscurité.

  • 0-3 mois

  • 0 % BPA (bisphénol A)

Téterelle orthodontique souple et symétrique

Téterelle orthodontique souple et symétrique

La téterelle plate, souple et symétrique Philips Avent respecte le développement naturel du palais, des dents et des gencives de votre bébé, même si la sucette se retourne dans la bouche.

Téterelles en silicone

Téterelles en silicone

Sans goût ni odeur, la téterelle en silicone Philips Avent est facilement acceptée par votre bébé. Le silicone est lisse, transparent, facile à nettoyer et ne colle pas. La téterelle est résistante, durable et ne subit ni déformation, ni décoloration au fil du temps.

Capuchon protecteur à pression

Capuchon protecteur à pression

Assure l'hygiène des tétines stérilisées.

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  1. Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2024 auprès de 8 139 utilisatrices de marques et produits de puériculture. 

  1. Ne suspendez pas la sucette au cou de votre enfant en raison des risques de strangulation que cela comporte.

  2. 9 bébés sur 10 acceptent la sucette Philips Avent (test en ligne réalisé auprès de 100 mamans, Royaume-Uni 2012)