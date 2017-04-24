ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

2 ans de garantie

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Très petite et légère pour votre bébé
  • Très petite et légère pour votre bébé
  • Très petite et légère pour votre bébé
  • Très petite et légère pour votre bébé
  • Très petite et légère pour votre bébé
  • Très petite et légère pour votre bébé
  • Très petite et légère pour votre bébé
  • Très petite et légère pour votre bébé
  • Très petite et légère pour votre bébé
  • Très petite et légère pour votre bébé

Arrêté

Philips AventSucette nouveau-né

SCF151/01

4.4
| (14) Avis | 86% recommandent ce produit
Très petite et légère pour votre bébé
La sucette nouveau-né Philips Avent apaise les bébés jusqu'à l'âge de 2 mois. Sa petite collerette légère est adaptée à la morphologie de votre nouveau-né et ne touche pas son nez, tandis que sa téterelle souple et orthodontique respecte sont développement bucco-dentaire.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Parfaitement adaptée à votre nouveau-né

Très petite et légère pour votre bébé

  • Parfaitement adaptée à votre nouveau-né

  • 0-2 mois

  • Orthodontique

  • Lot de 2

Très petite et légère pour les nouveau-nés

Très petite et légère pour les nouveau-nés

La collerette de la sucette nouveau-né est très petite et légère pour les nouveau-nés jusqu'à l'âge de 2 mois.

Conçue pour un développement bucco-dentaire naturel

Conçue pour un développement bucco-dentaire naturel

La forme symétrique de notre téterelle en silicone souple respecte le développement du palais, des dents et des gencives de votre bébé.

Fabriqué au Royaume-Uni dans notre site primé

Fabriqué au Royaume-Uni dans notre site primé

Vous pouvez être sûr que le bien-être de votre bébé est entre de bonnes mains. Notre sucette a été fabriquée au Royaume-Uni dans notre site primé.*

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.4

sur 5

14

Avis

86%

recommandent ce produit

2

24/04/2017

France

France

La sucette parfaite

Je suis ultra fan de ces sucettes, mon fils est né 1 mois en avance et ces sucettes sont parfaites car très légères et petites, ne gène pas les narines pour respirer et en plus elles sont très jolies un peu transparentes. J'ai les bleues et j'adore dommage qu'il n'y ai pas les mêmes pour 6 mois et plus. Le seul défaut c'est les couleurs : bleu pour les garçons (par contre la bleue turquoise est très belle) et rose pour les filles, comme c'est un lot j'aurais aimé avoir le jaune pour mon fils par exemple.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF151/02 Sucette nouveau-né

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF151/02 Sucette nouveau-né

04/02/2016

France

France

Reçu exactement les deux tétines en images

Ravie d'avoir la tétine bateau et voiture car c'est pour mon fils.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF151/01 Sucette nouveau-né

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF151/01 Sucette nouveau-né

02/01/2016

France

France

Acheteur vérifié

Les seules

S'il devait n'y avoir qu'un model, cela devrait être celui-ci !

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF151/01 Sucette nouveau-né

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF151/01 Sucette nouveau-né

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.
Mentions légales

  1. Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2024 auprès de 8 139 utilisatrices de marques et produits de puériculture. 

  1. Fabricant de l'année 2014

  2. Pour des raisons d'hygiène, remplacez les sucettes au bout de 4 semaines d'utilisation

  3. N°1 mondial des sucettes

  4. Notre gamme répond aux besoins des mamans et des bébés à chaque étape de développement

  5. Tests en ligne auprès de 100 mamans, Royaume-Uni 2012