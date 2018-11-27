Payez plus tard avec Klarna
Arrêté
0-6 mois
Permet de retirer facilement la sucette Philips Avent de la bouche
La téterelle plate, souple et symétrique Philips Avent respecte le développement naturel du palais, des dents et des gencives de votre bébé, même si la sucette se retourne dans la bouche.
Sans goût ni odeur, la téterelle en silicone Philips Avent est facilement acceptée par votre bébé. Le silicone est lisse, transparent, facile à nettoyer et ne colle pas. La téterelle est résistante, durable et ne subit ni déformation, ni décoloration au fil du temps.
5.0
sur 5
6
Avis
100%
recommandent ce produit
Mary81
27/11/2018
Italia
Ottimo
Mia figlia fin dal primo giorno di nascita usa questi prodotti...eccellenti! Abbiamo provato le varie tipologie,e si trova bene con tutti. Ottimi prodotti. Ottimo rapporto qualità prezzo e disegni molto belli. Complimenti
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF132/01 Succhietti Airflow
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF132/01 Succhietti Airflow
Dysie
15/01/2014
Nederland
Door vorm makkelijk door baby makkelijk in de mond te houden
Het was even wennen, om te zien niet de meest mooie speen. De nieuwe dessins zien er al een stuk beter uit. Vanwege de vorm van de speen kan de kleine deze goed zelf in haar mond houden, andere spenen raakt ze veel sneller kwijt.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF132/01 Freeflow-spenen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF132/01 Freeflow-spenen
SRiffat
29/07/2012
United Kingdom
the product is good
My hubby buy it for the baby and it was good.my baby loves to play with it or sometimes she just go to sleep by putting in her mouth after a while.
Cet avis concerne le produit SCF132/02 Freeflow soothers
Cet avis concerne le produit SCF132/02 Freeflow soothers
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2024 auprès de 8 139 utilisatrices de marques et produits de puériculture.