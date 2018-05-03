Payez plus tard avec Klarna
Arrêté
Apaisez votre bébé avec de l'air
6-18 mois
Orthodontique, 0 % BPA
Lot de 1
Toutes les peaux ont besoin de respirer, en particulier celles des bébés. Les 6 aérations de notre collerette laissent passer plus d'air et limitent les irritations sur la peau de bébé.
La forme symétrique de notre téterelle en silicone souple respecte le développement du palais, des dents et des gencives de votre bébé.
Vous pouvez être sûr que le bien-être de votre bébé est entre de bonnes mains. Notre sucette a été fabriquée au Royaume-Uni dans notre site primé.*
4.6
sur 5
42
Avis
90%
recommandent ce produit
Lisa34
03/05/2018
France
Sucettes parfaite
Mon bébé adore ces sucettes, Elles sont jolies et aérée donc je suis ravie de ce produit
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF172/18 Sucettes Décorées - Lot de 2
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF172/18 Sucettes Décorées - Lot de 2
mibebeyyo
20/11/2016
España
chupetes con ventilación
Chupetes para niños de 6/18 meses con divertidos diseños y muy cómodos de poner al bebé por su diseño que permite ambas orientaciones..
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF172/22 Freeflow pacifiers
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF172/22 Freeflow pacifiers
Danielaela
17/11/2016
España
Precioso
Un diseño moderno y elegante, además de muy práctico. Mi niña está encantada
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF172/22 Freeflow pacifiers
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF172/22 Freeflow pacifiers
N°1 mondial des sucettes
Pour des raisons d'hygiène, renouvelez les sucettes de bébé régulièrement
Notre gamme répond aux besoins des mamans et des bébés à chaque étape de développement
Fabricant de l'année 2014