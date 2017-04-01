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SCF176/24
Avec anneau phosphorescent
6-18 mois
Orthodontique
Lot de 2
Nous savons à quel point il est important que votre bébé se rendorme. Notre anneau phosphorescent unique vous aide à retrouver la sucette dans le noir sans devoir rallumer la lumière.*
La forme symétrique de notre téterelle en silicone souple respecte le palais, les dents et les gencives de votre bébé.
Vous pouvez être sûr que le bien-être de votre bébé est entre de bonnes mains. Notre sucette a été fabriquée au Royaume-Uni dans notre site primé.*
2.6
sur 5
27
Avis
Carlotaandmami
01/04/2017
España
Muy original lque la anilla brille en la oscuridad
Mi niña utilizaba otra marca y no había quien se la quitara y tengo que deciros que estos chupetes le han gustado mucho. A nosotros los papás también nos han gustado por las anillas que brilllan en la oscuridad y facilitan encontrarlo y los capuchones para guardarlos por lo que lo hace más higiénico.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF176/24 Chupete nocturno
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF176/24 Chupete nocturno
LauraPaan
11/12/2013
España
El mejor
Me costó mucho que mi hija quisiera chupete, intente con varias marcas y formas y no habia manera hasta que probe con los de esta marca y por fin!!! Mi pequeñaja me empezo a dar un poco de descanso por la noche, lo aceptó a la primera y, cuando durmiendo se le cae y se despierta no me hace falta encender la luz y andar buscandolo por la cuna, se ve perfectamente en la oscuridad.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF176/22 Chupete nocturno
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF176/22 Chupete nocturno
Concy
13/10/2018
Italia
Domanda
Il mio bimbo adora solo questi succhietti, ma possono essere utilizzati solo in un verso quelli per la notte?
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF176/24 Succhietto Night Time
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF176/24 Succhietto Night Time
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2024 auprès de 8 139 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
Exposez les anneaux phosphorescents à la lumière avant utilisation.
N°1 mondial des sucettes
Pour des raisons d'hygiène, remplacez les sucettes au bout de 4 semaines d'utilisation
Notre gamme répond aux besoins des mamans et des bébés à chaque étape de développement
Fabricant de l'année 2014