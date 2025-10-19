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ultradouce et flexible
0-6 mois
Orthodontique
Paquet de 2
Parce que les peaux sensibles nécessitent plus d'attention, cette sucette est dotée d'une technologie de collerette qui épouse les contours naturels du visage de bébé, pour plus de confort. Sa peau sera moins marquée et irritée.
La forme arrondie de la collerette réduit la pression, pour apaiser bébé en douceur, tout en préservant sa peau.
Nous avons demandé à des mamans comment leurs bébés réagissaient à nos téterelles en silicone texturées. En moyenne, 98 % d'entre elles ont déclaré qu'ils avaient accepté les sucettes ultra-douce et ultra air Philips Avent.
Récompenses
4.7
sur 5
733
Avis
99%
recommandent ce produit
Lolo02
19/10/2025
France
Partie de promotion
Tétine
Le visuel et beau la tétine et dur bebe la prend bien
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Pacifier SCF091/41 ultra-douce
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Pacifier SCF091/41 ultra-douce
Bibou1070
18/10/2025
France
Partie de promotion
Super tétine
Les tétines sont douces et s’adapte parfaitement à la bouche de bébé. Elles n’irrite pas du tout le contour de la bouche. L’étui livré avec permet de ranger et de stériliser la tétine. C’est génial. Mon bébé l’accepte sans problème. J’en suis ravie.
Pour
Doux, hygiénique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Pacifier SCF091/41 ultra-douce
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Pacifier SCF091/41 ultra-douce
Manou19
14/10/2025
France
Partie de promotion
Tétines douces et agréables
Coup de coeur pour ces tétines douces, légères et de petite taille. La forme bien pensée des tétines épouse bien les traits du visage de mon bébé ce qui évite irritations et rougeurs autour de la bouche. La boîte de stérilisation est également très pratique. Je recommande ces tétines de très bonne qualité et qui sont en plus très mignonnes.
Pour
Douceur, qui respecte la peau de bébé
Contre
Pas assez de choix de coloris
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Pacifier SCF091/41 ultra-douce
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Pacifier SCF091/41 ultra-douce
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2024 auprès de 8 139 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
85 % de mamans sondées sentent que cette sucette est plus douce que huit modèles comparables des meilleures marques, recherche indépendante, É.-U., février 2017
Des études menées auprès de consommateurs aux États-Unis en 2016 et 2017 montrent que les bébés adoptent en moyenne à 98 % la tétine texturée Philips Avent utilisée pour nos sucettes ultra air et ultra soft
Mise au point avec des professionnels de soins de santé et des mères
Parmi les meilleures marques de sucettes au monde
Pour des questions d’hygiène, remplacez les sucettes après quatre semaines d’utilisation.
Nos produits aident les mamans et les bébés à chaque étape de développement