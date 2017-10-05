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Arrêté
Le confort avec la circulation d'air
6-18 mois
Orthodontique
Lot de 2
Toutes les peaux ont besoin de respirer, en particulier celles des bébés. Les 6 aérations de notre collerette laissent passer plus d'air et limitent les irritations sur la peau de bébé.
La forme symétrique de notre téterelle en silicone souple respecte le développement du palais, des dents et des gencives de votre bébé.
Vous pouvez être sûr que le bien-être de votre bébé est entre de bonnes mains. Notre sucette a été fabriquée au Royaume-Uni dans notre site primé.*
4.1
sur 5
11
Avis
80%
recommandent ce produit
eky8985
05/10/2017
Italia
Usa solo questo
Ho questo gigio perché prima del parto ho acquistato il giornale "io e il mio bimbo" che era in edicola con il gigio in omaggio, mio figlio dal primo momento ha accettato solo questo, nonostante io abbia provato con altri, ma li sputava tutti. Ovviamente lo consiglio ma è altrettanto ovvio che la cosa è soggettiva, varia da bimbo a bimbo.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF178/13 Succhietti Airflow
Oui, je recommande ce produit
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Leni
09/10/2016
Österreich
Unsere Tochter lieb diese Beruhigungssauger
Super! Tochter liebt diesen Beruhigungssauger. Kaufe immer wieder gerne!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF178/28 Freeflow Schnuller
Oui, je recommande ce produit
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Siggesmamma
19/04/2016
Sverige
Den enda napp som vår lillgubbe vill ha
Den enda nappsort som vår lillgubbe vill ha. Tidigare "minitröstnapp"-varianten.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF178/23 Freeflow pacifiers
Oui, je recommande ce produit
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Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2024 auprès de 8 139 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
N°1 mondial des sucettes
Pour des raisons d'hygiène, remplacez les sucettes au bout de 4 semaines d'utilisation
Notre gamme répond aux besoins des mamans et des bébés à chaque étape de développement
Fabricant de l'année 2014