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Téterelle résistant aux mordillements
18 mois et +
Orthodontique
Lot de 2
La téterelle résistant aux mordillements de cette sucette est spécialement conçue pour les bébés plus âgés.*
Toutes les peaux ont besoin de respirer, en particulier celles des bébés. Les 6 aérations de notre collerette laissent passer plus d'air et limitent les irritations sur la peau de bébé.
Vous pouvez être sûr que le bien-être de votre bébé est entre de bonnes mains. Notre sucette a été fabriquée au Royaume-Uni dans notre site primé.*
4.4
sur 5
37
Avis
88%
recommandent ce produit
LeJoseph
21/02/2018
España
Muy confortable
A mi niña le gusta mucho esto chupete. Muy guay y además confortable.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF186/24 Chupetes ventilados
Oui, je recommande ce produit
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Valebianca1990
31/08/2019
Italia
Partie de promotion
Il prodotto piace a mia figlia
Mia figlia ha usato veramente poco il ciuccio, ho provato varie marche ma lo teneva un po' e poi lo lasciava in giro, invece con questo si trova benissimo. È lei a prenderlo e a usarlo. Resiste bene ai denti e agli urti
Pour
Resistente
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF186/25 Succhietti Airflow
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF186/25 Succhietti Airflow
ste1234
20/08/2019
Italia
Partie de promotion
Succhietti Airflow
Ottimi succhietti in materiale resistente e anatomico. Adatti per bambini dai 18 mesi i su. Consigliato.
Pour
Anatomia tettarella e resistenza
Contre
Nessuno
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF186/25 Succhietti Airflow
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF186/25 Succhietti Airflow
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2024 auprès de 8 139 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
N°1 mondial des sucettes
Cette sucette ne doit pas être utilisée comme anneau de dentition. Résiste aux mordillements occasionnels.
Pour des raisons d'hygiène, remplacez les sucettes au bout de 4 semaines d'utilisation
Notre gamme répond aux besoins des mamans et des bébés à chaque étape de développement
Fabricant de l'année 2014