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Arrêté
3-6 mois
0 % BPA (bisphénol A)
La téterelle plate, souple et symétrique Philips Avent respecte le développement naturel du palais, des dents et des gencives de votre bébé, même si la sucette se retourne dans la bouche.
Sans goût ni odeur, la téterelle en silicone Philips Avent est facilement acceptée par votre bébé. Le silicone est lisse, transparent, facile à nettoyer et ne colle pas. La téterelle est résistante, durable et ne subit ni déformation, ni décoloration au fil du temps.
Assure l'hygiène des tétines stérilisées.
4.6
sur 5
42
Avis
90%
recommandent ce produit
Lisa34
03/05/2018
France
Sucettes parfaite
Mon bébé adore ces sucettes, Elles sont jolies et aérée donc je suis ravie de ce produit
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF172/18 Sucettes Décorées - Lot de 2
Oui, je recommande ce produit
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mibebeyyo
20/11/2016
España
chupetes con ventilación
Chupetes para niños de 6/18 meses con divertidos diseños y muy cómodos de poner al bebé por su diseño que permite ambas orientaciones..
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF172/22 Freeflow pacifiers
Oui, je recommande ce produit
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Danielaela
17/11/2016
España
Precioso
Un diseño moderno y elegante, además de muy práctico. Mi niña está encantada
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF172/22 Freeflow pacifiers
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF172/22 Freeflow pacifiers
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2024 auprès de 8 139 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
Ne suspendez pas la sucette au cou de votre enfant en raison des risques de strangulation que cela comporte.
9 bébés sur 10 acceptent la sucette Philips Avent (test en ligne réalisé auprès de 100 mamans, Royaume-Uni 2012)