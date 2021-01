Accompagne le développement de votre enfant

La sucette Philips Avent 18 mois et + vous accompagne dans le développement de votre enfant et dans l'évolution de ses besoins. Sa téterelle résistant aux mordillements respecte ses dents et ses gencives tout en l'apaisant. Différentes décorations et couleurs sont disponibles. Voir tous les avantages