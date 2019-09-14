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Arrêté

Unité de rasage

RQ12/70

2.8
| (336) Avis
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En l'espace de deux ans, vos têtes de rasage coupent 9 millions de poils sur votre visage. Remplacez-les pour retrouver des performances optimales.
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Pour des résultats optimaux, remplacez les têtes tous les 2 ans

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Unité de rasage de rechange pour rasoirs SensoTouch 3D

Unité de rasage de rechange pour rasoirs SensoTouch 3D

L'unité de rasage RQ12 est compatible avec les rasoirs SensoTouch 3D (RQ12xx) et arcitec (RQ10xx).

Notre meilleur système de rasage pour les barbes de 1 à 3 jours

Notre meilleur système de rasage pour les barbes de 1 à 3 jours

Obtenez un rasage parfait. Les lames V-Track Precision PRO positionnent les poils idéalement pour une coupe optimale des barbes de 1 à 3 jours, même s'ils sont couchés et de différentes longueurs. Elles coupent 30 % plus près* en moins de passages, pour une peau préservée.

Les têtes s'inclinent dans 8 directions, pour un résultat impeccable

Les têtes s'inclinent dans 8 directions, pour un résultat impeccable

Suivez les contours de votre visage et de votre cou grâce aux têtes ContourDetect qui s'inclinent dans 8 directions. Vous couperez 20 % de poils en plus à chaque passage, pour un rasage de près confortable.

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2.8

sur 5

336

Avis

14/09/2019

France

France

Excellent

Très bonne lames avec un rasage de très prés rapidement. Beaucoup mieux que les produits de substitution (moins chères mais de performance très très inférieure), certes les lames s'usent un peu vite mais valent largement le confort ressenti. De plus les lames sont douces au contact avec la peau. La promo les rend a un prix attractif

Cet avis concerne le produit RQ12/70 Unité de rasage

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24/05/2018

France

France

Unité de rasage RQ12/70 compatible avec mon Arcitec RQ1052

Unité de rasage RQ12/70 Lames V-Track Precision PRO, têtes ContourDetect 8 directions compatible avec Arcitec (RQ1052) au top !

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit RQ12/70 Unité de rasage

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24/05/2018

France

France

Acheteur vérifié

Unité de rasage RQ12/70 compatible avec mon Arcitec RQ1052

Unité de rasage RQ12/70 Lames V-Track Precision PRO, têtes ContourDetect 8 directions compatible avec Arcitec (RQ1052) au top !

Oui, je recommande ce produit

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