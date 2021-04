Le système Jet Clean+ nettoie, lubrifie et charge le rasoir

Notre système Jet Clean+ nettoie et lubrifie les lames et recharge la batterie après chaque utilisation. Il offre 3 positions de nettoyage : automatique pour un usage normal, éco pour une consommation d'énergie diminuée de 40 % et intensif pour un nettoyage en profondeur.