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Arrêté

Shaver series 9000 SensoTouchRasoir électrique 100 % étanche

RQ1297/23

4.5

| (2) Avis | 100% recommandent ce produit

SensoTouch 3D Gold - une expérience de rasage luxueuse

Notre meilleur rasoir à ce jour, le SensoTouch 3D RQ1297/23 plaqué or 24 carats, vous offre un rasage d'un luxe jamais atteint. Le système GyroFlex 3D suit tous les contours de votre visage et les têtes UltraTrack sont spécialement conçues pour venir à bout de tous les poils en moins de passages.

Voir tous les avantages

avec le système GyroFlex 3D

SensoTouch 3D Gold - une expérience de rasage luxueuse

  • UltraTrack et GyroFlex 3D

  • 60 min d'autonomie pour 1 h de charge

  • Tondeuse de précision et tondeuse barbe

  • Jet Clean+

Rasoir de luxe fait main et plaqué or

Rasoir de luxe fait main et plaqué or

Philips fête la vente du 10 millionième rasoir SensoTouch avec un rasoir magnifique et sophistiqué : le SensoTouch 3D Gold Edition. Ce rasoir disponible en édition limitée est fabriqué spécialement à la main et plaqué or 24 carats, pour un rasage d'un luxe jamais atteint.

Certifié plaqué or 24 carats, édition limitée SensoTouch 3D

Certifié plaqué or 24 carats, édition limitée SensoTouch 3D

Le Philips SensoTouch 3D Gold Edition vous offre un rasage d'un luxe jamais atteint. Philips certifie l'authenticité de ce produit et garantit que la poignée du SensoTouch 3D est plaquée à l'or 24 carats. Ce rasoir disponible en édition limitée est exclusivement fabriqué aux Pays-Bas, où il est soumis à des contrôles qualité stricts.

Le système Philips GyroFlex 3D s'adapte à chaque courbe du visage

Le système Philips GyroFlex 3D s'adapte à chaque courbe du visage

Le système de suivi des contours GyroFlex 3D du rasoir s'adapte aux courbes de votre visage pour réduire la pression et les irritations cutanées.

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4.5

sur 5

2

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

08/12/2017

France

France

Génial comme toujours

J'ai 78 ans et mon premier rasoir Philips date de Noël 1953 !

Cet avis concerne le produit Shaver series 9000 SensoTouch RQ1297/23 Wet & dry electric shaver

Cet avis concerne le produit Shaver series 9000 SensoTouch RQ1297/23 Wet & dry electric shaver

27/04/2017

France

France

Acheteur vérifié

Rasoir facile d'utilisation et surtout efficace

Philips avec les séries 9000 a une longueur d'avance sur la concurrence: Étanche, d'une grande autonomie, ce rasoir remplit son rôle. Il rase à la perfection pour une barbe de moins trois jours. Au delà, il faut utiliser en complément le taille barbe.... De plus pour ne rien gâcher il est esthétiquement beau.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 9000 SensoTouch RQ1297/23 Wet & dry electric shaver

Oui, je recommande ce produit

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