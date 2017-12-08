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SensoTouch 3D Gold - une expérience de rasage luxueuse
Notre meilleur rasoir à ce jour, le SensoTouch 3D RQ1297/23 plaqué or 24 carats, vous offre un rasage d'un luxe jamais atteint. Le système GyroFlex 3D suit tous les contours de votre visage et les têtes UltraTrack sont spécialement conçues pour venir à bout de tous les poils en moins de passages.
UltraTrack et GyroFlex 3D
60 min d'autonomie pour 1 h de charge
Tondeuse de précision et tondeuse barbe
Jet Clean+
Philips fête la vente du 10 millionième rasoir SensoTouch avec un rasoir magnifique et sophistiqué : le SensoTouch 3D Gold Edition. Ce rasoir disponible en édition limitée est fabriqué spécialement à la main et plaqué or 24 carats, pour un rasage d'un luxe jamais atteint.
Le Philips SensoTouch 3D Gold Edition vous offre un rasage d'un luxe jamais atteint. Philips certifie l'authenticité de ce produit et garantit que la poignée du SensoTouch 3D est plaquée à l'or 24 carats. Ce rasoir disponible en édition limitée est exclusivement fabriqué aux Pays-Bas, où il est soumis à des contrôles qualité stricts.
Le système de suivi des contours GyroFlex 3D du rasoir s'adapte aux courbes de votre visage pour réduire la pression et les irritations cutanées.
4.5
sur 5
2
Avis
100%
recommandent ce produit
Vieuxbarbu
08/12/2017
France
Génial comme toujours
J'ai 78 ans et mon premier rasoir Philips date de Noël 1953 !
Cet avis concerne le produit Shaver series 9000 SensoTouch RQ1297/23 Wet & dry electric shaver
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Antima
27/04/2017
France
Acheteur vérifié
Rasoir facile d'utilisation et surtout efficace
Philips avec les séries 9000 a une longueur d'avance sur la concurrence: Étanche, d'une grande autonomie, ce rasoir remplit son rôle. Il rase à la perfection pour une barbe de moins trois jours. Au delà, il faut utiliser en complément le taille barbe.... De plus pour ne rien gâcher il est esthétiquement beau.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 9000 SensoTouch RQ1297/23 Wet & dry electric shaver
Oui, je recommande ce produit
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