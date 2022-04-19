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Shaver series 9000 SensoTouch Rasoir électrique 100 % étanche
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RQ1297/23
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Puis-je remplacer la batterie de mon rasoir Philips ?
Quelle mousse/quel gel utiliser avec mon rasoir Philips ?
Puis-je recharger mon rasoir Philips à chaque rasage ?
Comment optimiser l'utilisation de mon rasoir Philips ?
Comment nettoyer mon rasoir Philips ?
ShaversBrosse nettoyante
Shaver series 9000Capot de protection
ShaverTondeuse de précision
Mon rasoir Philips ne se charge pas.
J'ai des problèmes de peau après avoir utilisé mon rasoir Philips
Mon rasoir Philips est très bruyant
De l'eau s'écoule de mon rasoir Philips
Je n'obtiens pas de bons résultats avec mon rasoir Philips
Mon rasoir Philips ne fonctionne pas