Mon homme utilise ce rasoir/tondeuse et il est conquis !!! Le mot "perfection" était dans son vocabulaire lorsqu'il l'a utilisé pour la première fois Niveau rasage : il est très précis et donne une peau lisse. Même sur une barbe de 2 jours. Pas besoin de repasser plusieurs fois pour avoir la peau net. Il peut être utilisé à sec, avec du gel ou de la mousse. Il est très silencieux. Niveau tondeuse : C’est le gros plus de ce rasoir. Il permet de modeler la barbe. Les 6 modes de tontes donnent de nombreuses possibilités. Mon homme est devenu le paysagiste de son visage ! L’appareil est très léger, il a une bonne prise en main. Le temps de charge est rapide et le chargeur petit. Idéal pour les déplacements. Le fil a un scratch pour pouvoir s'enrouler lors du rangement. Il a une très bonne autonomie. Les têtes de rasage et de tonte sont faciles à mettre et retirer. Le rasoir à pattes est rétractable. Il est précis et permet une bonne finition. Le mode d'emploi est clair. Le nettoyage se fait facilement sous l'eau. Et il possède sa petite sacoche de voyage (qui n'est pas prévu pour la tondeuse). Dans cet appareil tout est bien conçu, tout est réfléchit. On est dans du haut de gamme. On est proche de la perfection. Le petit point négatif (il en faut un quand même) : le démontage de la tête de rasage pour le nettoyage minutieux est assez stressant et complexe. On a peur de casser ou de mal remonter. En conclusion, ce rasoir Philips est un très bel objet, idéal pour les hommes qui alternent barbe ou peau lisse. L'entretien du visage devient plus facile et plus net.