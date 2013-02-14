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Arrêté

Shaver series 9000 SensoTouchRasoir électrique 100 % étanche

RQ1285/17

4.2

| (37) Avis | 84% recommandent ce produit

Pour une expérience de rasage exceptionnelle

Le rasoir Philips SensoTouch 3D RQ1285, notre meilleur rasoir à ce jour, vous offre une expérience de rasage exceptionnelle. Le système GyroFlex 3D suit tous les contours de votre visage et les têtes UltraTrack sont spécialement conçues pour venir à bout de tous les poils en quelques passages.

Voir tous les avantages
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

n°1 mondial des marques de rasoirs électriques1

avec le système GyroFlex 3D

Pour une expérience de rasage exceptionnelle

  • UltraTrack et GyroFlex 3D

  • 60 min d'autonomie pour 1 h de charge

Le système Philips GyroFlex 3D s'adapte à chaque courbe du visage

Le système Philips GyroFlex 3D s'adapte à chaque courbe du visage

Le système de suivi des contours GyroFlex 3D du rasoir s'adapte aux courbes de votre visage pour réduire la pression et les irritations cutanées.

Les têtes UltraTrack rasent tout type de poils en moins de passages

Les têtes UltraTrack rasent tout type de poils en moins de passages

Un rasage de précision qui limite les irritations cutanées. La tête de rasage est dotée de 3 anneaux spécialisés : des fentes pour les poils normaux, des canaux pour les poils longs, des trous pour les poils courts de votre visage.

Rasoirs avec système Super Lift&Cut

Rasoirs avec système Super Lift&Cut

Le système à double lame du rasoir électrique Philips soulève les poils afin de les couper au plus près.

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4.2

sur 5

37

Avis

84%

recommandent ce produit

2

14/02/2013

France

France

La perfection !

Mon homme utilise ce rasoir/tondeuse et il est conquis !!! Le mot "perfection" était dans son vocabulaire lorsqu'il l'a utilisé pour la première fois Niveau rasage : il est très précis et donne une peau lisse. Même sur une barbe de 2 jours. Pas besoin de repasser plusieurs fois pour avoir la peau net. Il peut être utilisé à sec, avec du gel ou de la mousse. Il est très silencieux. Niveau tondeuse : C’est le gros plus de ce rasoir. Il permet de modeler la barbe. Les 6 modes de tontes donnent de nombreuses possibilités. Mon homme est devenu le paysagiste de son visage ! L’appareil est très léger, il a une bonne prise en main. Le temps de charge est rapide et le chargeur petit. Idéal pour les déplacements. Le fil a un scratch pour pouvoir s'enrouler lors du rangement. Il a une très bonne autonomie. Les têtes de rasage et de tonte sont faciles à mettre et retirer. Le rasoir à pattes est rétractable. Il est précis et permet une bonne finition. Le mode d'emploi est clair. Le nettoyage se fait facilement sous l'eau. Et il possède sa petite sacoche de voyage (qui n'est pas prévu pour la tondeuse). Dans cet appareil tout est bien conçu, tout est réfléchit. On est dans du haut de gamme. On est proche de la perfection. Le petit point négatif (il en faut un quand même) : le démontage de la tête de rasage pour le nettoyage minutieux est assez stressant et complexe. On a peur de casser ou de mal remonter. En conclusion, ce rasoir Philips est un très bel objet, idéal pour les hommes qui alternent barbe ou peau lisse. L'entretien du visage devient plus facile et plus net.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 9000 SensoTouch RQ1285/17 Rasoir électrique 100 % étanche

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01/01/2013

France

France

un vrai plaisir

Après avoir longuement hésité à acheter ce tout nouveau philips je suis maintenant conquis par les performances de ce petit bijou qui certes coûte un prix exorbitant mais qui rase d'aussi près que mon rasoir manuel. La prise en main est rapide, comptez 2-3 rasages avant d'atteindre le résultat voulu. Je ne peux que le conseiller c'est vraiment un cadeau qui devrait faire plaisir ^^ Notez que quelques internautes se plaignent de ne pouvoir se raser sur secteur, ce qui pourrait poser quelques problèmes si la batterie se fatigue... Perso, j'ai fait confiance à philips, après tout le rasoir philips du grand-père fonctionne toujours... Donc réponse dans 10 ans ;)

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16/05/2014

Suisse

Suisse

Aussi près de la peau qu'un rasoir manuel, et presque aussi silencieux.

J'étais "fanatique" d'une marque concurrente pour les rasoirs électriques, dont je ne cite pas le nom; c'était avant de connaître le Philips! Contrairement aux rasoirs linéaires dont les lames font des aller-retour, la conception "cyclique" des lames du Philips lui évitent de faire des aller-retour, si bien qu'en fin de compte, le rasoir Philips est quasiment silencieux! Pour un rasoir électrique, je dois dire que la coupe est parfaite - aussi près de la peau que pour un rasoir manuel à mon avis. Et aucune douleur due aux premiers jours d'utilisation en ce qui me concerne. Aussi, un point très important qui entretient la batterie électrique de cet appareil: le système de charge s'éteint automatiquement à la fin de la charge! Franchement, bravo.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 9000 SensoTouch RQ1285/21 Rasoir électrique 100 % étanche

Oui, je recommande ce produit

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Consignes de tri (InfoTri)

Produits de soin masculin

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  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 