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Pour une expérience de rasage exceptionnelle
Le rasoir Philips SensoTouch 3D RQ1295CC, notre meilleur rasoir à ce jour, vous offre une expérience de rasage exceptionnelle. Le système GyroFlex 3D suit tous les contours de votre visage et les têtes UltraTrack sont spécialement conçues pour venir à bout de tous les poils en quelques passages.
UltraTrack et GyroFlex 3D
60 min d'autonomie pour 1 h de charge
Système Jet Clean
Notre système Jet Clean+ nettoie et lubrifie les lames et recharge la batterie après chaque utilisation. Il offre 3 positions de nettoyage : automatique pour un usage normal, éco pour une consommation d'énergie diminuée de 40 % et intensif pour un nettoyage en profondeur.
Le système de suivi des contours GyroFlex 3D du rasoir s'adapte aux courbes de votre visage pour réduire la pression et les irritations cutanées.
Un rasage de précision qui limite les irritations cutanées. La tête de rasage est dotée de 3 anneaux spécialisés : des fentes pour les poils normaux, des canaux pour les poils longs, des trous pour les poils courts de votre visage.
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4.4
sur 5
33
Avis
88%
recommandent ce produit
Momofifi
22/08/2014
France
Rasoir performant et design bluffant
J'ai acheté ce rasoir car j'en avais besoin pour remplacer mon Sensotouch 2D qui ne possédé pas de tondeuse rétractable, et je peut vous assurer que le rasage est incomparable, c'est actuellement le 3ème rasoir Philips que je possède, le design est super beau et la prise en main excellente, en plus d'avoir un rasage efficace, après le rasage je n'ai aucun feu du rasoir, je n'ai pas encore testé la station de nettoyage Jet Clean + car mon rasoir est tout propre, l'affichage du temps restant de rasage est super pratique de même que les indicateurs de nettoyage etc...Bref si vous recherchez un rasoir, je vous conseille ce modèle les yeux fermés.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 9000 SensoTouch RQ1295/23 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 9000 SensoTouch RQ1295/23 Rasoir électrique 100 % étanche
james0710
14/04/2014
France
Impressionnant comme rasoir!!!
C'est mon troisième rasoir Philips en 18 ans! Le rasoir Philips SensoTouch 3D RQ1295CC rase vraiment de très près en moins de 3 minutes, que ce soit au niveau du cou ou du visage et même sous le nez!!! Avec mon ancien rasoir je devais faire des retouche avec un rasoir à main mais avec ce nouveau rasoir tout est parfait!!! Je me rase tous les 4 jours avec ce rasoir contre tous les 2 jours avec l'autre. Superbe prise en main et exellente autonomie! Je conseil vraiment l'achat de ce rasoir!!!!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 9000 SensoTouch RQ1295/23 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 9000 SensoTouch RQ1295/23 Rasoir électrique 100 % étanche
oyang
14/01/2014
France
produit excellent
pratique efficace bonne autonomie fini le rasoir mécanique bonjour le rasoir électrique qui n'irrite pas. belle invention!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 9000 SensoTouch RQ1295/23 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 9000 SensoTouch RQ1295/23 Rasoir électrique 100 % étanche
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.