La barbe de trois jours parfaite

Pour adoucir vos poils, l’idéal est d'appliquer une ou deux fois par jour une huile à barbe faite pour. Quel que soit le produit que vous choisissez, offrez à votre moustache et barbe de 3 jours fraîchement taillées un léger massage avec vos mains afin que votre peau absorbe complètement les nutriments, ou bien utilisez un peigne à barbe pour la répartir uniformément à travers vos poils si elle est un peu plus longue. Une routine de soin de la barbe rend non seulement la barbe plus douce, mais la rendra également plus lisse et soyeuse.



Que votre barbe de trois jours soit plutôt de 2 ou de 4 jours, bien définie ou plus nonchalante, laisser pousser ses poils peut totalement transformer votre visage, donnant même aux visages de bébé un air mature et mystérieux. Alors n’hésitez pas et profitez de votre nouveau look.