Étape 4 : Tailler sa barbe aux joues

Si votre démarcation de barbe naturelle au niveau des joues vous convient, laissez-la telle quelle. Pour un look plus net et plus défini, optez pour une ligne droite ou légèrement arrondie en bas des pattes. Plus la ligne de vos joues est basse, plus vous donnerez de longueur à votre visage.