Faire pousser et tailler une barbe longue demande de l’investissement. Une barbe complète consiste en une barbe, moustache et des rouflaquettes qui pousseront ensemble et couvriront vos joues, menton et cou - ce qui fait que ce style de barbe convient à tous les visages, sans trop d’effort. Très masculine, avec un minimum d’entretien requis, ce n’est pas l’un des styles les plus populaires pour rien. Prêt à vous lancer ? Voici notre guide en six étapes pour avoir une barbe longue bien taillée.