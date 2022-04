3. Astuces pour barbe indisciplinée

Les poils du visage sont uniques. Pour certains hommes, ils poussent nettement vers le bas, tandis que pour d'autres, ils partent dans tous les sens. Si vous faites partie de cette dernière catégorie, appliquez de l'huile à barbe et peignez les poils vers le bas. Idéale pour entretenir une barbe longue, l'huile à barbe est l'un des meilleurs soins de la barbe car elle adoucit les poils, tandis que le baume ou la cire peuvent être utilisées pour coiffer votre barbe ou votre moustache dans le style que vous avez choisi. Quand on apprend comment prendre soin de sa barbe, on se rend vite compte que c’est un luxe, pas une corvée et qu’il n’est pas nécessaire de remplir sa salle de bain avec des dizaines de produits coûteux – assurez-vous simplement d’avoir l'essentiel.