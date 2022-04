Parfois, plus c’est simple, plus c’est efficace. Rien ne le démontre aussi bien qu’une barbe rasée de près. Alors qu'elle était autrefois une expression du stress quotidien et d'un rasage manqué, la barbe de quelques jours est désormais un symbole à la mode d'abandon téméraire et de nonchalance. Avec le bon style et un peu de soin, une barbe de 3 jours passe du paresseux au chic sans effort, avec le pouvoir de mettre en valeur les pommettes d'un visage carré ou d'un menton fuyant et de donner de l’allure aux visages poupins. Ça donne envie, non ? Mais alors, comment tailler une barbe de 3 jours et l’entretenir ?



Voici quatre astuces simples pour un rasage de barbe de 3 jours parfait :