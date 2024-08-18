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  • La précision ultime de l'acier, pour une barbe impeccable
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  • La précision ultime de l'acier, pour une barbe impeccable
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Arrêté

Beard trimmer 9000 PrestigeTondeuse à barbe

BT9810/15

4.4
| (399) Avis | 88% recommandent ce produit
La précision ultime de l'acier, pour une barbe impeccable
La tondeuse Philips BT9000 Prestige offre une précision inégalée grâce à son sabot métallique intégré, pour une coupe régulière, quelle que soit la pression exercée.
Voir tous les avantages
OG BT 7000 Xenon Industry Logo [master-4509fd803d70442cb5e2b2e300de8c65] [com-mig]

La marque de soins masculins électriques la plus appréciée au monde

Le meilleur de Philips

La précision ultime de l'acier, pour une barbe impeccable

  • Technologie SteelPrecision

  • Capteur PowerAdapt

  • Indicateur d'autonomie à 3 niveaux

Précision ultime et résultats réguliers

Précision ultime et résultats réguliers

La tondeuse à barbe Philips 9000 Prestige est dotée de la toute nouvelle technologie SteelPrecision, composée d'un sabot métallique intégré et d'un élément de coupe puissant. Contrairement aux sabots en plastique, celui-ci ne se plie pas, quelle que soit la pression, pour une coupe on ne peut plus régulière et précise.*

Glisse sur la peau pour une coupe fluide

Glisse sur la peau pour une coupe fluide

Obtenez une coupe d'une régularité inégalée. Cette tondeuse à barbe pour homme suit parfaitement les contours de votre visage, tandis que son revêtement anti-frottement lui permet de glisser facilement et confortablement sur votre peau.

Les lames métalliques aiguisées coupent avec précision et sans tiraillement

Les lames métalliques aiguisées coupent avec précision et sans tiraillement

Nos lames entièrement métalliques restent affûtées à vie. Et grâce à la géométrie spéciale des lames, la tondeuse à barbe 9000 Prestige coupe même les poils les plus épais sans sensation de tiraillement.

Spécificités Techniques

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4.4

sur 5

399

Avis

88%

recommandent ce produit

18/08/2024

France

France

Acheteur vérifié

Confort et précision

Facilité et confort d’utilisation. Ne tire pas la peau

Pour

Simplicité

Contre

Rien

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Tondeuse à barbe

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Tondeuse à barbe

03/04/2024

France

France

Acheteur vérifié

Très satisfait

Très satisfait de cette tondeuse qui est très agréable, j’étais préalablement avec une tondeuse Panasonic, j’ai voulu tester la différence et je ne sui pas déçu.

Pour

Tondeuse pas très bruyante

Contre

Aucun

Cet avis concerne le produit Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Tondeuse à barbe

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31/07/2023

France

France

Acheteur vérifié

parfait

tout est parfait j'ai toujours eu des Philips le dernier à rendu l'âme. Malgré le prix il est parfait bonne prise en main et le plus on peut s'en servir en 220 volts ou en batterie qui à une bonne longévité.

Pour

220v + batterie

Contre

prix

Cet avis concerne le produit Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Tondeuse à barbe

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  1. Sur la base d'un test objectif d'uniformité réalisé par une agence tierce sur des photos en gros plans avec des modèles de la même catégorie de prix