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Arrêté
La marque de soins masculins électriques la plus appréciée au monde
Technologie SteelPrecision
Capteur PowerAdapt
Indicateur d'autonomie à 3 niveaux
La tondeuse à barbe Philips 9000 Prestige est dotée de la toute nouvelle technologie SteelPrecision, composée d'un sabot métallique intégré et d'un élément de coupe puissant. Contrairement aux sabots en plastique, celui-ci ne se plie pas, quelle que soit la pression, pour une coupe on ne peut plus régulière et précise.*
Obtenez une coupe d'une régularité inégalée. Cette tondeuse à barbe pour homme suit parfaitement les contours de votre visage, tandis que son revêtement anti-frottement lui permet de glisser facilement et confortablement sur votre peau.
Nos lames entièrement métalliques restent affûtées à vie. Et grâce à la géométrie spéciale des lames, la tondeuse à barbe 9000 Prestige coupe même les poils les plus épais sans sensation de tiraillement.
4.4
sur 5
399
Avis
88%
recommandent ce produit
Garance 25/02
18/08/2024
France
Acheteur vérifié
Confort et précision
Facilité et confort d’utilisation. Ne tire pas la peau
Pour
Simplicité
Contre
Rien
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Tondeuse à barbe
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Tondeuse à barbe
Gil34
03/04/2024
France
Acheteur vérifié
Très satisfait
Très satisfait de cette tondeuse qui est très agréable, j’étais préalablement avec une tondeuse Panasonic, j’ai voulu tester la différence et je ne sui pas déçu.
Pour
Tondeuse pas très bruyante
Contre
Aucun
Cet avis concerne le produit Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Tondeuse à barbe
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tamia54
31/07/2023
France
Acheteur vérifié
parfait
tout est parfait j'ai toujours eu des Philips le dernier à rendu l'âme. Malgré le prix il est parfait bonne prise en main et le plus on peut s'en servir en 220 volts ou en batterie qui à une bonne longévité.
Pour
220v + batterie
Contre
prix
Cet avis concerne le produit Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Tondeuse à barbe
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Sur la base d'un test objectif d'uniformité réalisé par une agence tierce sur des photos en gros plans avec des modèles de la même catégorie de prix