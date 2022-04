La barbe en pointe de A à Z

La barbe en pointe ou barbe « Ducktail » (car elle s’apparente bien à la queue d’un canard) est une barbe longue ou mi-longue qui n’est pas sans évoquer la Belle Epoque, période durant laquelle les hommes de la bourgeoisie portaient ce triangle inversé. Signe intemporel de puissance et de dignité, cette barbe à la pointe de l’élégance et de la distinction permet à celui qui la porte de mettre en avant sa personnalité.



Avec son look à la fois soigné et décontracté, que vous soyez jeune ou plus mature, la barbe en pointe n’a pas d’âge ! De plus, ses atouts varient selon la forme de votre visage. Elle donne notamment une touche chic et soignée aux visages anguleux, et permet d’allonger les visages ronds. Votre visage est ovale ? Ça tombe bien, car avec une telle forme équilibrée, vous pourrez porter votre barbe Ducktail avec fierté ! Aussi, ce style de barbe pointue se marie particulièrement bien avec les visages triangulaires, car il permet de redessiner les traits de votre menton en rééquilibrant avec finesse la partie entre le haut et le bas de votre visage.