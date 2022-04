Le nom de rouflaquette est apparu au XIXème siècle mais on ne connaît pas son origine. Elle désignait d’abord une mèche de cheveux formant un accroche-cœur sur la tempe, une tendance qui a vite été oubliée.

Elles sont également appelées pattes, comme pattes de lapin en référence à leur forme, ou plus noblement « favoris ».



Le terme « côtelettes » est également parfois utilisé, dérivé du morceau de viande dont les amateurs de barbecue raffolent. Comme le nom l’indique, les côtelettes de mouton étaient plutôt étroites en haut et devenaient de plus en plus larges en bas. Comme protection contre le froid pour les joues délicates en hiver ? Qui sait !

