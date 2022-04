Comment combler les trous de votre barbe ?

Quels styles de barbe privilégier ?

Quel style adopter quand on a une barbe clairsemée ? Longue, courte ? Il convient de s’adapter : si vous n’avez pas de poils sur les joues, testez la barbe minimaliste comme le bouc, la barbe timbre ou encore la Van Dyke. L’important, c’est de trouver l’astuce pour ne plus avoir de trous dans la barbe et afficher un look tendance.