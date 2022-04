Se retrouver avec une batterie vide le matin est le meilleur moyen de passer une mauvaise journée, alors évitez ce tracas inutile en mettant votre rasoir à charger la veille. Il existe aussi des rasoirs électriques avec un temps de charge court et une petite heure à faire autre chose pendant votre routine du matin devrait faire l’affaire. Rasage sur peau humide ? Tout ce dont vous avez besoin, ce sont des lames et de la mousse de bonne qualité. Lavez votre visage et rincez-le correctement pour qu'il soit beau et propre. Se raser après une douche chaude peut s’avérer malin , car la chaleur aide à ouvrir les pores. Cependant, la chaleur peut également rendre votre visage gonflé et moite, alors faites une petite pause entre votre douche et votre rasage à blanc.