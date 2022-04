Une éruption cutanée gênante après le rasage est souvent le prix à payer pour une peau lisse, mais ce n'est pas obligatoire. Si vous êtes sujet aux rougeurs après un rasage, cela pourrait être un signe que vous avez la peau sensible. Pour éviter les irritations et une plaque rouge après le rasage de sa barbe, vous avez juste besoin des bons outils et méthodes qui vous permettront de vous raser en douceur pour votre prochain rendez-vous ou soirée.