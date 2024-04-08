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Sabot réglable à 5 hauteurs de coupe (3, 5, 7, 9 et 11 mm)
Rasoir avec suivi des contours 4D
80 min d'autonomie sans fil, 1 h de charge
Jusqu'à 5 ans de garantie
Vous pouvez désormais tailler et raser en toute confiance tous vos poils en dessous du cou avec un seul outil. Utilisez le rasoir et tondeuse corps Philips Bodygroom 7000 pour réaliser une taille à l'aide d'un seul accessoire, pour un résultat régulier sur le dos, les épaules, le torse, le ventre, les aisselles, les bras, l'aine et les jambes.
Grâce à sa tête flexible dans 4 directions, ce rasoir corps réglable s’adapte à tous les contours de votre corps, pour un rasage de près.
La tondeuse intégrée avec sabot réglable est conçue pour offrir plus de puissance pour couper même les poils les plus épais. Obtenez un style naturel ou un rasage de près grâce à un sabot réglable à 5 hauteurs de coupe, de 3 mm à 11 mm.
Récompenses
4.2
sur 5
462
Avis
85%
recommandent ce produit
Baslesbonsplans
08/04/2024
France
Partie de promotion
Parfait
Tondeuse avec une superbe précision qui effectue une coupe à blanc sans douleurs. Aucune coupure n’est possible avec sa protection devant les lames. Je recommande ce produit.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Tondeuse aine et corps étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Tondeuse aine et corps étanche
Moto27
08/04/2024
France
Partie de promotion
Toujours un design parfait
J’ai utilisé pour plus de 10ans l’ancienne version du rasoir et c’est arrivé le moment de changer. Le nouveau modèle possède un design encore plus facile à tenir et plus légère. Ca facilite beaucoup à la manipulation et pour arriver à tout les angles souhaités. La durée de la batterie et encore meilleure et recharge très rapidement.
Pour
Légèreté, bon accroche Et batterie
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Tondeuse aine et corps étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Tondeuse aine et corps étanche
Samplay
07/04/2024
France
Partie de promotion
Superbe tondeuse très pratique
Tondeuse stylée avec une bonne autonomie et une recharge rapide. Très pratique, on peut l'utiliser dans le bain ou sous la douche, pour ne pas mettre des poils partout... 😅 Je l'utilise aussi pour le visage même si ce n'est pas préconiser et c'est tip top.👍 Le rasage en toute quiétude.
Contre
La tête de lame côté tonte ne s'enlève pas entièrement. Pour un nettoyage optimale.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Tondeuse aine et corps étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Tondeuse aine et corps étanche
Enquête en ligne menée en 2024 auprès de 16 003 hommes, utilisateurs de tondeuses et rasoirs électriques.
Jusqu'à 5 ans de garantie comprenant une garantie mondiale standard de 2 ans complétée par une extension de 3 ans disponible après enregistrement de l'appareil dans les 90 jours suivant l'achat.