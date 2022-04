Se raser sur peau humide est considéré comme l'approche traditionnelle et implique l'utilisation d'eau et de mousse ou de crème à raser. Cela redresse les poils, ce qui vous permet d'obtenir un rasage à blanc plus net. C'est un gros avantage si vous aimez un look rasé de très près. Le résultat lisse et précis d’un rasage mouillé pourrait en faire la méthode de votre choix. Cela permet également d’espacer chaque rasage.



Cependant, le rasage humide prend plus de temps, car vous devez d'abord préparer votre peau, puis la rincer ensuite. Et se raser sur peau humide implique que la lame touche votre peau, ce qui peut irriter la peau sensible et entraîner des entailles et coupures. Pourquoi ne pas alors se raser sans mousse nous direz-vous ? Se raser sans mousse et juste à l’eau est plus irritant pour la peau car le rasoir glissera moins bien – une double-peine en quelque sorte. La repousse après un rasage humide peut également être plus irritante et piquante qu'après un rasage à sec. Il est donc impératif de tester pour découvrir la meilleure méthode de rasage pour votre peau sensible.