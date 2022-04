1. Adoucissez la peau :



Mouillez votre barbe avant de vous raser et séchez-la bien. Plus la peau est douce et sèche, moins il y a de friction, d'irritation et de stress pour la barrière cutanée naturelle. Plus la surface est lisse, plus votre rasoir glissera dessus, surtout si vous le rincez sous l'eau courante pendant environ 10 secondes après chaque rasage.