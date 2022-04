Qu'est-ce que le feu du rasoir ? Le feu du rasoir, ce sont ces plaques douloureuses, rouges et souvent boursouflées avec une sensation de brûlure après le rasage qui apparaissent parfois - et elles ne font pas rire. Parfois, vous subissez le feu de votre rasoir sur le cou, le visage ou même sur la poitrine. Et même si cela peut affecter n'importe qui, c'est une préoccupation particulière pour toute personne ayant la peau sensible et qui sont donc plus susceptibles de souffrir du feu du rasoir. Combien de temps il dure dépend également de la sensibilité de votre peau. C'est pourquoi nous sommes là pour vous aider à apprendre non seulement comment l'éviter, mais aussi ce qui aide à apaiser l’irritation du rasage. Voici 6 excellentes façons de prévenir et de traiter le feu de son rasoir avant, pendant et après le rasage :