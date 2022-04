Les peaux sensibles et sèches sont particulièrement sujettes à ces points rouges après le rasage pas si amusantes. En effet, leur barrière cutanée naturelle est plus faible et la peau plus fine. Le rasage peut irriter les follicules pileux en raison du frottement de la lame sur la peau, provoquant une inflammation des follicules pileux. Aïe !



Mais un excès de sébum, cette substance grasse et cireuse présente dans les peaux mixtes ou grasses, peut également entraîner ces boutons rouges après le rasage. Le sébum peut obstruer les pores et les rendre plus sujets à l'inflammation. C'est pourquoi de petits points rouges apparaissent sur le visage et partout où vous vous rasez.