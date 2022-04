Après le rasage, c’est la routine de soin ce qui change la donne . Par exemple, appliquez un soin après-rasage apaisant et sans alcool. Cela peut calmer votre peau et aider à prévenir les éruptions cutanées en rafraîchissant et en hydratant la peau, et en permettant à toute irritation cutanée sur le visage de disparaître. Pourquoi sans alcool ? L'alcool désinfecte la peau, mais il peut aussi la dessécher, ce qui entraîne une sensation de peau rugueuse et une peau rouge irritée.