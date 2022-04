Une barbe peut se porter de différentes façons. Une barbe longue, courte, barbe pointue ou hérissée vous avez l’embarras du choix. Pour un style irréprochable l’objectif est de savoir comment dessiner une barbe et raser les contours de votre barbe.



Dans cet article vous découvrirez comment tracer sa barbe et dans quelle direction orienter votre rasoir facilement et rapidement pour un confort incomparable afin d’obtenir les résultats escomptés. Nous partagerons également les techniques pour raser le contour de la barbe au niveau du cou et des zones les plus sensibles pour préserver votre peau. Enfin, pour un look impeccable nous jetterons un œil aux styles de barbe qui nécessitent des techniques plus avancées pour tracer des lignes lisses et bien délimitées au niveau des pommettes, du cou et des lèvres avec plus de précision. Ces astuces vous aideront à garder une barbe soignée et facile à entretenir entre les différents rasages.