Avec le dégradé, pas d’improvisation possible : avec un peu de savoir-faire et de précision, devenez le professionnel des contours nets et bien rasés. Que ce soit un dégradé qui tombe bas jusqu’au menton style américain en dégradé. La technique la plus simple et la plus rapide : la tondeuse. Choisissez-en une de bonne qualité avec de nombreuses hauteurs de coupe et une grande précision : la OneBlade de Philips par exemple, l’outil idéal avec un poids plume facile à manier et ses multiples sabots. Ajoutez-y une paire de ciseaux à barbe, un peigne et un miroir, et vous y êtes !



Avant de vous lancer dans l’aventure, laissez pousser votre barbe pendant au moins une semaine. Le dégradé de votre barbe sera d’autant plus réussi que la barbe sera fournie et longue. L’idée est de travailler les volumes pour mettre votre barbe en relief et lui apporter du caractère. Si vous recherchez un effet plus naturel, songez à adoucir la transition entre barbe et cheveux en jouant à la fois sur la longueur des poils et le fondu des pattes. Fixé sur votre tondeuse, le sabot de la OneBlade de Philips dégradera vos cheveux autour des oreilles et sur vos pattes.



Commencez par délimiter la ligne des joues et du cou. Une astuce : réglez le sabot de la tondeuse à une hauteur adaptée au dégradé souhaité. Pour un dégradé avec une barbe longue, optez pour une hauteur de 3 mm en partie haute des joues, puis travaillez lentement du haut vers le bas. Assurez-vous de conserver la bonne symétrie de chaque côté.



Répétez l’opération avec différentes hauteurs de coupe pour atteindre la longueur souhaitée. Finalisez la coupe avec une lame à nu, tracez les contours au niveau du cou, des oreilles et des joues. Au ciseau, les derniers poils indomptables !