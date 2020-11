Composition unique des brins de la brosse nettoyante pour le visage

Toutes les brosses VisaPure bénéficient d'une technologie unique de brins 5 en 1. L'extrémité de chaque brin est doublement polie et ultra-douce, pour une glisse parfaite. Les brins VisaPure sont très longs afin de procurer une sensation agréable sur la peau. Ils sont en outre jusqu'à 3 fois plus fins que les pores et d'une densité d'implantation permettant d'atteindre plus de pores à la fois, pour un nettoyage efficace, doux et agréable. Leur matériau a été spécialement sélectionné pour sa résistance à l'eau.