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Un nettoyage en douceur efficace, pour les peaux à imperfections
VisaPure anti-imperfections cible les deux étapes qui précèdent la formation d'une imperfection, pour des résultats supérieurs à ceux observés avec un nettoyage manuel : la peau est moins grasse et elle est débarrassée des cellules mortes qui risquent de boucher les pores.
Technologie DualMotion
Nettoyage
2 brosses anti-imperfections
2 réglages d'intensité
La brosse VisaPure anti-imperfections est dotée de brins longs et fins plus efficaces pour atteindre les pores afin de rendre la peau moins grasse et d'éliminer les cellules mortes qui pourraient boucher les pores.
Lors de la phase de développement de la brosse anti-imperfections, nous avons eu à cœur de limiter l'effet des mauvaises bactéries. C'est pourquoi nous avons collaboré avec des dermatologues et des bactériologistes de renom pour créer une brosse qui absorbe très peu d'eau, ce qui lui permet de sécher rapidement, et ainsi, d'éviter que les bactéries ne se développent.
Différents médecins et dermatologues ont pris part à la phase de développement de la brosse anti-imperfections afin de garantir que les besoins spécifiques aux peaux à imperfections sont entièrement pris en compte.
4.5
sur 5
1879
Avis
94%
recommandent ce produit
stephbx
12/01/2019
France
extra
Article indispensable dans sa salle de bain, confort d'utilisation et rend la peau plus lisse . comment ai je fait sans????
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VisaPure Essential BSC200/01 Appareil de nettoyage du visage Basic
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VisaPure Essential BSC200/01 Appareil de nettoyage du visage Basic
Stess11
24/06/2018
France
Excellent produit
Ergonomique, étanche, avec une importante autonomie. Très facile d'utilisation. Avec des résultats nets s'agissant de l'amélioration de la peau. En l'occurrence, beaucoup moins d'imperfections cutanées (utilisation des brosses peau normale /à imperfection /gommage).
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VisaPure Essential SC5265/12 Appareil de nettoyage pour le visage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VisaPure Essential SC5265/12 Appareil de nettoyage pour le visage
Vinann
04/06/2018
France
Acheteur vérifié
C'est un excellent produit
Bonne prise en main Brosses douces adaptées à chaque besoin Grande autonomie
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VisaPure Essential SC5265/12 Appareil de nettoyage pour le visage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VisaPure Essential SC5265/12 Appareil de nettoyage pour le visage