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Arrêté

VisaPure EssentialAppareil de nettoyage pour le visage

SC5278/13

4.5

| (1879) Avis | 94% recommandent ce produit

Un nettoyage en douceur efficace, pour les peaux à imperfections

VisaPure anti-imperfections cible les deux étapes qui précèdent la formation d'une imperfection, pour des résultats supérieurs à ceux observés avec un nettoyage manuel : la peau est moins grasse et elle est débarrassée des cellules mortes qui risquent de boucher les pores.

Voir tous les avantages

Meilleur contrôle du sébum qu'avec un nettoyage manuel

Un nettoyage en douceur efficace, pour les peaux à imperfections

  • Technologie DualMotion

  • Nettoyage

  • 2 brosses anti-imperfections

  • 2 réglages d'intensité

Brins longs et fins plus efficaces pour nettoyer les pores que les mains

Brins longs et fins plus efficaces pour nettoyer les pores que les mains

La brosse VisaPure anti-imperfections est dotée de brins longs et fins plus efficaces pour atteindre les pores afin de rendre la peau moins grasse et d'éliminer les cellules mortes qui pourraient boucher les pores.

Brins en nylon absorbant peu d'eau

Lors de la phase de développement de la brosse anti-imperfections, nous avons eu à cœur de limiter l'effet des mauvaises bactéries. C'est pourquoi nous avons collaboré avec des dermatologues et des bactériologistes de renom pour créer une brosse qui absorbe très peu d'eau, ce qui lui permet de sécher rapidement, et ainsi, d'éviter que les bactéries ne se développent.

Brosse suffisamment douce pour les peaux à imperfections

Brosse suffisamment douce pour les peaux à imperfections

Différents médecins et dermatologues ont pris part à la phase de développement de la brosse anti-imperfections afin de garantir que les besoins spécifiques aux peaux à imperfections sont entièrement pris en compte.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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4.5

sur 5

1879

Avis

94%

recommandent ce produit

12/01/2019

France

France

extra

Article indispensable dans sa salle de bain, confort d'utilisation et rend la peau plus lisse . comment ai je fait sans????

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit VisaPure Essential BSC200/01 Appareil de nettoyage du visage Basic

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit VisaPure Essential BSC200/01 Appareil de nettoyage du visage Basic

24/06/2018

France

France

Excellent produit

Ergonomique, étanche, avec une importante autonomie. Très facile d'utilisation. Avec des résultats nets s'agissant de l'amélioration de la peau. En l'occurrence, beaucoup moins d'imperfections cutanées (utilisation des brosses peau normale /à imperfection /gommage).

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit VisaPure Essential SC5265/12 Appareil de nettoyage pour le visage

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit VisaPure Essential SC5265/12 Appareil de nettoyage pour le visage

04/06/2018

France

France

Acheteur vérifié

C'est un excellent produit

Bonne prise en main Brosses douces adaptées à chaque besoin Grande autonomie

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit VisaPure Essential SC5265/12 Appareil de nettoyage pour le visage

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit VisaPure Essential SC5265/12 Appareil de nettoyage pour le visage

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