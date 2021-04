Nettoyage en profondeur tout en douceur



Nettoie en profondeur et tout en douceur pour une peau propre et douce. Aussi doux qu'un nettoyage manuel, mais 10 fois plus efficace. Élimine les traces de maquillage, de cellules mortes et d'impuretés. Améliore l'absorption de vos soins de la peau.