Les filtres HEPA (High-Efficiency Particulate Air) sont constitués d'un tapis de fibres disposées de façon aléatoire. Les filtres HEPA sont conçus pour cibler une plage de tailles de particules. Ces particules sont piégées et empilées sur la fibre. Les purificateurs d'air Philips utilisent des filtres HEPA NanoProtect. Ces filtres assurent une séparation des particules de 99,97 % à 0,3 µm (0,3 µm étant la taille estimée des particules ayant la plus grande pénétration pour les filtres HEPA NanoProtect). Les filtres HEPA NanoProtect utilisent une combinaison de filtrage mécanique et électrostatique, par laquelle les particules les plus grosses sont piégées mécaniquement et les particules les plus petites sont piégées électrostatiquement. Cette conception de filtre offre une taille optimale, une meilleure circulation de l'air et une purification de l'air plus rapide.