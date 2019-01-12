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Arrêté
Une peau impeccable, douce et éclatante
Philips VisaPure Essential propose une nouvelle technologie révolutionnant vos habitudes quotidiennes de soin du visage, sans effort supplémentaire. La solution idéale pour une peau impeccable, douce et éclatante.
Technologie DualMotion
Nettoyage
2 brosses nettoyantes, housse
2 réglages d'intensité
Philips VisaPure Essential propose une nouvelle technologie révolutionnant vos habitudes quotidiennes de nettoyage du visage, sans effort supplémentaire. La solution idéale pour une peau impeccable, douce et éclatante.
La brosse combine rotation et vibration. La vibration désintègre doucement les impuretés superficielles telles que les cellules mortes et les résidus de maquillage. La rotation élimine les impuretés. Ce double système rotatif vibratoire permet un nettoyage en profondeur. Votre toilette du visage devient une expérience unique et agréable.
Un visage comprend différentes zones. Le minuteur intelligent par zone vous indique au moyen d'une courte pause qu'il est temps de passer à la zone de peau suivante. L'appareil s'arrête automatiquement à la fin du programme de soin pour tout le visage. Le programme de nettoyage dure 1 minute.
4.5
sur 5
1879
Avis
94%
recommandent ce produit
stephbx
12/01/2019
France
extra
Article indispensable dans sa salle de bain, confort d'utilisation et rend la peau plus lisse . comment ai je fait sans????
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VisaPure Essential BSC200/01 Appareil de nettoyage du visage Basic
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VisaPure Essential BSC200/01 Appareil de nettoyage du visage Basic
Stess11
24/06/2018
France
Excellent produit
Ergonomique, étanche, avec une importante autonomie. Très facile d'utilisation. Avec des résultats nets s'agissant de l'amélioration de la peau. En l'occurrence, beaucoup moins d'imperfections cutanées (utilisation des brosses peau normale /à imperfection /gommage).
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VisaPure Essential SC5265/12 Appareil de nettoyage pour le visage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VisaPure Essential SC5265/12 Appareil de nettoyage pour le visage
Vinann
04/06/2018
France
Acheteur vérifié
C'est un excellent produit
Bonne prise en main Brosses douces adaptées à chaque besoin Grande autonomie
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VisaPure Essential SC5265/12 Appareil de nettoyage pour le visage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VisaPure Essential SC5265/12 Appareil de nettoyage pour le visage
10 x plus efficace qu'un nettoyage manuel, mais tout aussi doux. Par rapport à un démaquillage manuel.