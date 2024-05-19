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VisaPure AdvancedAppareil de soin du visage

SC5363/10

4.6
| (927) Avis | 96% recommandent ce produit
Révélez une peau douce, fraîche et revitalisée
Recevez un soin du visage à domicile en 3 étapes avec le programme personnalisé de nettoyage et de soin adapté aux peaux fragiles. Un nettoyage en douceur pour une peau douce et apaisée, un massage relaxant du visage et du contour des yeux pour une sensation de bien-être et de vitalité.
Voir tous les avantages

Idéal pour les peaux sensibles, facilement irritées

Révélez une peau douce, fraîche et revitalisée

  • Technologie DualMotion sur mesure

  • Peaux sensibles, massage, contour

  • 3 têtes, housse, support de rangement

  • 2 réglages d'intensité

Développé en collaboration avec des dermatologues

Des dermatologues asiatiques et européens ont pris part à la phase de développement de la brosse sensible intelligente afin de s'assurer que les besoins spécifiques aux peaux sensibles et facilement irritables sont entièrement pris en compte.

Étape 1 : nettoyage en douceur

Étape 1 : nettoyage en douceur

VisaPure Advanced et sa brosse nettoyante intelligente, spécialement conçue pour les peaux sensibles, nettoie la peau en douceur, pour une peau nette et éclatante. Les 32 000 brins ultra-fins sont conçus pour un nettoyage en douceur. L'étiquette intelligente NFC intégrée à la brosse permet de programmer celle-ci de manière à ce qu'elle produise des niveaux de rotation et de vibration moins élevés, pendant un temps plus court, pour un fonctionnement plus adapté à votre peau fragile. Profitez des bienfaits d'une tête de brosse personnalisée, qui respecte vos besoins, avec des niveaux d'intensité adaptés à votre peau.

Étape 2 : massage revitalisant

Étape 2 : massage revitalisant

La tête de massage revitalisant réalise un massage relaxant et revitalisant. Elle détend les petits muscles faciaux, pour un effet revigorant. Elle fait ce que les mains ne peuvent pas faire : vous avez l'impression que 750 doigts massent en douceur votre peau. Outre son effet relaxant, le massage procure de nombreux avantages à votre peau. Elle stimule la circulation sanguine, favorise l'apport d'oxygène et de nutriments à la peau, pour des bienfaits importants et des peaux sensibles éclatantes de santé.

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4.6

sur 5

927

Avis

96%

recommandent ce produit

19/05/2024

France

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Increvable

Appareil top ça fait 10 ans que je l’utilise il est parfait et complet et surtout robuste

Pour

Peau dynamique jeunesse assurée

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit VisaPure Advanced SC5363/10 Appareil de soin du visage

Oui, je recommande ce produit

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16/04/2020

France

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Acheteur vérifié

Excellent produit

Autonomie très importante Utilisable même sous la douche Très pratique Devenu un vrai rituel beauté. Les différents embouts permettent d'adapter le nettoyage à sa peau. Excellent produit.

Pour

Autonomie, adaptabilité, design

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit VisaPure Advanced SC5371/10 Appareil de soin du visage

Oui, je recommande ce produit

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14/11/2019

France

France

Excellent produit

Ce produit permet de nettoyer et d'hydrater la peau très bien, atteinte de spondylartrite ankylosante, sous traitement fort, je dois changer de crème hydratante tous les mois, il me facilite la vie, toutefois le contour des yeux ne peut être utilisé pour les personnes ayant du psoriasis embout déclencheur de spo au bout de quelques semaines

Pour

permet un nettoyage et une hydratation complète

Contre

embout contour des yeux pour personnes sensibles

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit VisaPure Advanced SC5370/10 Appareil de soin du visage

Oui, je recommande ce produit

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