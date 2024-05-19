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Arrêté
Une peau rayonnante, fraîche et revitalisée
VisaPure Advanced est un appareil de soin du visage apportant une expertise professionnelle à vos habitudes de soin du visage. Votre peau est propre, douce, rayonnante, revitalisée et éclatante.
Technologie DualMotion sur mesure
Nettoyage, massage
2 têtes, housse
2 réglages d'intensité
Les têtes sont faciles à nettoyer à l'eau chaude et au savon, dans le lavabo.
VisaPure Advanced est dotée de la technologie Double Action personnalisée. Chaque tête fournie avec votre VisaPure offre des niveaux prédéfinis de rotation et de vibration. Le manche et les nouveaux accessoires sont équipés d'une étiquette NFC innovante qui permet une reconnaissance intelligente de la tête. Cela signifie que le manche reconnaît immédiatement la tête qui est fixée. Vous bénéficiez ainsi des programmes dédiés de la technologie Double Action personnalisée, pour des soins de la peau aux effets différents.
Le nettoyage du visage avec VisaPure élimine encore plus de traces de maquillage et de cellules mortes, pour une peau éclatante. Grâce à l'effet du nettoyage en profondeur, vos produits de soin préférés comme les crèmes et sérums sont mieux absorbés par la peau.
Récompenses
4.6
sur 5
927
Avis
96%
recommandent ce produit
Laureelen
19/05/2024
France
Increvable
Appareil top ça fait 10 ans que je l’utilise il est parfait et complet et surtout robuste
Pour
Peau dynamique jeunesse assurée
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VisaPure Advanced SC5363/10 Appareil de soin du visage
Date d'utilisation 2022-05-19
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VisaPure Advanced SC5363/10 Appareil de soin du visage
Date d'utilisation 2022-05-19
Elnades
16/04/2020
France
Acheteur vérifié
Excellent produit
Autonomie très importante Utilisable même sous la douche Très pratique Devenu un vrai rituel beauté. Les différents embouts permettent d'adapter le nettoyage à sa peau. Excellent produit.
Pour
Autonomie, adaptabilité, design
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VisaPure Advanced SC5371/10 Appareil de soin du visage
Date d'utilisation 2019-12-16
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VisaPure Advanced SC5371/10 Appareil de soin du visage
Date d'utilisation 2019-12-16
laudou
14/11/2019
France
Excellent produit
Ce produit permet de nettoyer et d'hydrater la peau très bien, atteinte de spondylartrite ankylosante, sous traitement fort, je dois changer de crème hydratante tous les mois, il me facilite la vie, toutefois le contour des yeux ne peut être utilisé pour les personnes ayant du psoriasis embout déclencheur de spo au bout de quelques semaines
Pour
permet un nettoyage et une hydratation complète
Contre
embout contour des yeux pour personnes sensibles
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VisaPure Advanced SC5370/10 Appareil de soin du visage
Date d'utilisation 2018-11-14
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VisaPure Advanced SC5370/10 Appareil de soin du visage
Date d'utilisation 2018-11-14
10 x plus efficace qu'un nettoyage manuel, mais tout aussi doux. Par rapport à un démaquillage manuel.