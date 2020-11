Étape 2 : nettoyage de précision

La brosse de précision est spécialement conçue pour atteindre et nettoyer les zones difficiles d'accès, autour du nez, par exemple. Elle dispose également d'un programme personnalisé dont les rotations plus intenses et la durée de traitement plus court sont adaptées à la zone du nez, pour une peau impeccable.