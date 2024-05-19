Payez plus tard avec Klarna
Arrêté
Révélez une peau visiblement nette, lisse et revitalisée
Aide à réduire la visibilité des pores au bout d'une seule séance.
Technologie DualMotion sur mesure
Pores dilatés, précision et massage
3 têtes, housse, support de rangement
2 réglages d'intensité
La brosse points noirs et pores dilatés vous aide à réduire la visibilité des pores. Résultats immédiats observés chez 9 femmes sur 10.
La brosse de précision est spécialement conçue pour atteindre et nettoyer les zones difficiles d'accès, autour du nez, par exemple. Elle dispose également d'un programme personnalisé dont les rotations plus intenses et la durée de traitement plus court sont adaptées à la zone du nez, pour une peau impeccable.
La tête de massage revitalisant avec programme Double Action personnalisée augmente la circulation sanguine et redonne vie à votre peau. Elle fait ressortir son éclat naturel, pour une peau qui apparaît revitalisée et pleine de santé.
Récompenses
4.6
sur 5
927
Avis
96%
recommandent ce produit
Laureelen
19/05/2024
France
Increvable
Appareil top ça fait 10 ans que je l’utilise il est parfait et complet et surtout robuste
Pour
Peau dynamique jeunesse assurée
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VisaPure Advanced SC5363/10 Appareil de soin du visage
Date d'utilisation 2022-05-19
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VisaPure Advanced SC5363/10 Appareil de soin du visage
Date d'utilisation 2022-05-19
Elnades
16/04/2020
France
Acheteur vérifié
Excellent produit
Autonomie très importante Utilisable même sous la douche Très pratique Devenu un vrai rituel beauté. Les différents embouts permettent d'adapter le nettoyage à sa peau. Excellent produit.
Pour
Autonomie, adaptabilité, design
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VisaPure Advanced SC5371/10 Appareil de soin du visage
Date d'utilisation 2019-12-16
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VisaPure Advanced SC5371/10 Appareil de soin du visage
Date d'utilisation 2019-12-16
laudou
14/11/2019
France
Excellent produit
Ce produit permet de nettoyer et d'hydrater la peau très bien, atteinte de spondylartrite ankylosante, sous traitement fort, je dois changer de crème hydratante tous les mois, il me facilite la vie, toutefois le contour des yeux ne peut être utilisé pour les personnes ayant du psoriasis embout déclencheur de spo au bout de quelques semaines
Pour
permet un nettoyage et une hydratation complète
Contre
embout contour des yeux pour personnes sensibles
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VisaPure Advanced SC5370/10 Appareil de soin du visage
Date d'utilisation 2018-11-14
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VisaPure Advanced SC5370/10 Appareil de soin du visage
Date d'utilisation 2018-11-14