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Arrêté

VisaPure EssentialAppareil de nettoyage pour le visage

SC5265/12

4.5

| (1879) Avis | 94% recommandent ce produit

Une peau impeccable, douce et éclatante

Philips VisaPure Essential propose une nouvelle technologie révolutionnant vos habitudes quotidiennes de soin du visage, sans effort supplémentaire. La solution idéale pour une peau impeccable, douce et éclatante.

Voir tous les avantages

Nettoyage 10 fois plus efficace*

Une peau impeccable, douce et éclatante

  • Technologie DualMotion

  • Nettoyage

  • 1 brosse nettoyante

  • 1 réglage d'intensité

Un nettoyage 10 fois supérieur pour une peau propre et douce

Un nettoyage 10 fois supérieur pour une peau propre et douce

Philips VisaPure Essential propose une nouvelle technologie révolutionnant vos habitudes quotidiennes de nettoyage du visage, sans effort supplémentaire. La solution idéale pour une peau impeccable, douce et éclatante.

Combinaison unique de rotation et de vibration

Combinaison unique de rotation et de vibration

La brosse combine rotation et vibration. La vibration désintègre doucement les impuretés superficielles telles que les cellules mortes et les résidus de maquillage. La rotation élimine les impuretés. Ce double système rotatif vibratoire permet un nettoyage en profondeur. Votre toilette du visage devient une expérience unique et agréable.

Un programme de soin d'une minute (minuteur) pour tout le visage.

Un programme de soin d'une minute (minuteur) pour tout le visage.

Un visage comprend différentes zones. Le minuteur intelligent par zone vous indique au moyen d'une courte pause qu'il est temps de passer à la zone de peau suivante. L'appareil s'arrête automatiquement à la fin du programme de soin pour tout le visage. Le programme de nettoyage dure 1 minute.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.5

sur 5

1879

Avis

94%

recommandent ce produit

12/01/2019

France

France

extra

Article indispensable dans sa salle de bain, confort d'utilisation et rend la peau plus lisse . comment ai je fait sans????

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit VisaPure Essential BSC200/01 Appareil de nettoyage du visage Basic

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit VisaPure Essential BSC200/01 Appareil de nettoyage du visage Basic

24/06/2018

France

France

Excellent produit

Ergonomique, étanche, avec une importante autonomie. Très facile d'utilisation. Avec des résultats nets s'agissant de l'amélioration de la peau. En l'occurrence, beaucoup moins d'imperfections cutanées (utilisation des brosses peau normale /à imperfection /gommage).

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit VisaPure Essential SC5265/12 Appareil de nettoyage pour le visage

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit VisaPure Essential SC5265/12 Appareil de nettoyage pour le visage

04/06/2018

France

France

C'est un excellent produit

Bonne prise en main Brosses douces adaptées à chaque besoin Grande autonomie

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit VisaPure Essential SC5265/12 Appareil de nettoyage pour le visage

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit VisaPure Essential SC5265/12 Appareil de nettoyage pour le visage

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  1. 10 x plus efficace qu'un nettoyage manuel, mais tout aussi doux. Par rapport à un démaquillage manuel.