Les têtes de brosse sélectionnent le mode et l'intensité adéquats

Vous vous posez des questions sur le mode et l'intensité à utiliser ? Ce temps est révolu. La technologie de sélection des modes via BrushSync indique à votre manche intelligent quelle tête de brosse vous utilisez. Par exemple, si vous clipsez une tête de brosse Gum Care, votre brosse à dents sélectionnera le mode et l'intensité les plus adaptés pour vos gencives. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton marche/arrêt.