Payez plus tard avec Klarna
Black Friday
Économisez jusqu’à 50 % sur nos meilleures offres !
07
d
Jours
21
h
Heures
45
m
Minutes
46
s
Secondes
Base de charge pour brosses à dents Philips Sonicare
Cette base de charge est compatible avec la plupart des brosses à dents électriques Philips Sonicare et des appareils AirFloss.
La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1
HX6322/12
HX6352/11
HX684A
HX6857/52
HX3410AG
HX3411/01
HX680Q
HX6848/98
HX642A
HX6481/50
HX642A
HX6483/52
HX6350
HX6352/42
HX680U
HX6800/28
HX684B
HX6850/57
Blanc
Pays européens
Longueur du câble : 95 CM
2 broches
De temps en temps, votre produit peut avoir besoin d'entretien et cela n'a jamais été aussi facile qu'avec les pièces de rechange Philips pour renouveler votre produit. Tout cela avec la garantie de qualité Philips.
Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024.