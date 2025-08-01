Autres articles dans la boîte
- Manche Sonicare for Kids
- Tête de brosse Sonicare for Kids
- Chargeur standard
- Autocollants Sparkly
HX6322/12
Technologie interactive. Un brossage plus fun et plus efficace.
Motivez vos enfants lorsqu'ils apprennent à se brosser les dents. La brosse à dents Philips Sonicare For Kids Connectée interagit avec une application ludique qui encourage les enfants à se brosser les dents plus longtemps et efficacement. Vos enfants s'amusent et acquièrent des techniques qui leur seront utiles tout au long de leur vie.Voir tous les avantages
Avec la brosse à dents et l'application Philips Sonicare For Kids, les enfants apprennent à se brosser les dents correctement de façon autonome. L'application se synchronise avec la brosse à dents de votre enfant via Bluetooth® pour montrer de bonnes techniques de brossage et suivre les performances. Les enfants peuvent voir s'ils se brossent correctement les dents et sont récompensés si c'est le cas. 98 % des parents interrogés déclarent qu'il est plus facile de motiver leurs enfants à se brosser les dents plus longtemps et plus efficacement. Un moyen amusant d'encourager les enfants à acquérir de bonnes habitudes d'hygiène bucco-dentaire qui leur serviront toute leur vie.
Surveillez la durée du brossage, même lorsque vous n'utilisez pas l'application
Interactivité et technologie Philips Sonicare
La brosse à dents et l'application Philips Sonicare For Kids rendent le brossage des dents plus amusant. Le personnage principal de l'application, l'adorable Sparkly, aime que ses dents soient propres. Les enfants prennent soin de leur Sparkly lorsque l'application les encourage à se brosser les dents plus longtemps et plus efficacement. À chaque fois que votre enfant se brosse bien les dents, il rend son Sparkly plus heureux, et chaque séance de brossage réussie est récompensée. Les enfants peuvent déverrouiller des accessoires pour personnaliser leur Sparkly, ou ils peuvent gagner de la nourriture pour leur Sparkly, qui aime manger équilibré. Les parents peuvent même sélectionner les récompenses de l'application.
