Des récompenses pour les séances réussies

La brosse à dents et l'application Philips Sonicare For Kids rendent le brossage des dents plus amusant. Le personnage principal de l'application, l'adorable Sparkly, aime que ses dents soient propres. Les enfants prennent soin de leur Sparkly lorsque l'application les encourage à se brosser les dents plus longtemps et plus efficacement. À chaque fois que votre enfant se brosse bien les dents, il rend son Sparkly plus heureux, et chaque séance de brossage réussie est récompensée. Les enfants peuvent déverrouiller des accessoires pour personnaliser leur Sparkly, ou ils peuvent gagner de la nourriture pour leur Sparkly, qui aime manger équilibré. Les parents peuvent même sélectionner les récompenses de l'application.